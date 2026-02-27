Uomo morto in casa con ferite da coltello a Firenze | l’ipotesi è omicidio

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione nella periferia nord di Firenze con ferite da coltello. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle circostanze del decesso o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone. La scena è stata sequestrata e si aspetta l’esito delle analisi.

Macabro ritrovamento in un appartamento dove ci sarebbero altre persone ferite. Indagano i carabinieri FIRENZE – La periferia nord di Firenze si è svegliata oggi sotto il peso di un nuovo, drammatico episodio di cronaca. Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione in via Reginaldo Giuliani: un ritrovamento macabro che ha fatto scattare immediatamente l’ipotesi di omicidio, data la presenza sul corpo di profonde ferite da arma da taglio. L’allarme ha portato sul posto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e mezzi del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La scena che si è presentata agli inquirenti è però molto più complessa di un singolo decesso: nell’appartamento, che risulterebbe abitato da diverse persone in una sorta di convivenza coatta, sono stati infatti rintracciati altri feriti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

