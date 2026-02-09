A Uomini e Donne 2026, spunta il nome di Martina, la corteggiatrice di Ciro Solimeno. La giovane è arrivata a trono in corsa e ha già attirato l’attenzione dei telespettatori. Di origini campane, lavora e ha un profilo Instagram seguito da molti. Ora si aspetta di capire se riuscirà a conquistare davvero il cuore del tronista.

Tra le corteggiatrici di Ciro Solimeno a Uomini e Donne c’è Martina. La giovane è arrivata a Trono già iniziato alla corte del tronista campano e sin da subito si è fatta notare. L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha deciso di portarla in esterna, trovando però l’opposizione delle altre corteggiatrici. Intanto, Martina va avanti per la sua strada, pronta a conquistare il cuore del tronista in modo da riuscire ad arrivare alla scelta e al lieto fine. Deve, però, vedersela con le altre ragazze presenti nel dating show di Maria De Filippi, che continuano a generare colpi di scena. Ma vediamo insieme quello che c’è da sapere su questa corteggiatrice. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Uomini e Donne 2026, chi è Martina (corteggiatrice Ciro): età, cognome, origini, lavoro, Instagram

Tatiana, una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne 20252026, ha attirato l'attenzione per il suo aspetto e il suo carattere.

