Uomini e Donne 2026 chi è Elisabetta | età cognome lavoro Instagram

Elisabetta, una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne 2026, si distingue per la sua presenza nel programma. Di età ancora da confermare, il suo cognome e il suo lavoro sono elementi di interesse tra i fan. È attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove condivide momenti della sua vita. Questa introduzione offre un quadro chiaro e sobrio della partecipante, senza enfasi o sensazionalismi.

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne, durante l’edizione 20252026, c’è Elisabetta. Stiamo parlando una presenza che non passa inosservata. Infatti, è una dama molto attiva e che si fa sentire, mentre conosce Sebastiano. Con quest’ultimo si mette al centro della scena, generando molta simpatia. Sembra, appunto, che Maria De Filippi sia rimasta positivamente colpita da lei e dai suoi modi di fare. Con un tono di voce molto alto, Elisabetta dimostra di non essere molto timida. Allo stesso tempo, la nuova dama fa notare di non essere una persona che scende a compromessi e che è disposta a vedere il cavaliere fare più conoscenze. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

