Checco Zalone al record storico con il film ‘Buen Camino’ in 24 giorni oltre € 68,8mln e 8,6mln di presenze supera incasso di Avatar 2010 - VIDEO

“Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, ha superato “Avatar” diventando il film con il maggior incasso di sempre in Italia. Distribuito da Medusa Film e coprodotto con Indiana Production e MZL, questa commedia ha ottenuto un risultato storico nel panorama cinematografico nazionale. Un traguardo che testimonia il successo del film presso il pubblico italiano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Checco Zalone fa il botto al cinema! “Buen Camino” record di incassi Record storico per Buen Camino: la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante è ora ufficialmente il film con il maggiore incasso di sempre in Italia. Con un totale di 68.823.069 di euro in soli 24 giorni di programmazione ha battuto il primato - facebook.com facebook Checco Zalone, record storico: con oltre 68,8 milioni Buen Camino batte Avatar. È il maggior incasso di sempre ilsole24ore.com/art/checco-zal… x.com

