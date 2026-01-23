Vandalismo nei bagni del mercato e nel sottopasso ad Alpignano | identificati gli autori dovranno anche pagare la ripulitura e la riparazione

Nella notte del 28 dicembre 2025, la polizia locale di Alpignano ha identificato gli autori del vandalismo nei bagni del mercato e nel sottopasso di piazza Berlinguer. Grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici mobili, sono stati individuati i responsabili, che saranno tenuti a sostenere i costi per la ripulitura e le riparazioni. L’intervento ha permesso di ripristinare rapidamente i servizi pubblici danneggiati, garantendo un ritorno alla normalità.

Nella notte dello scorso 28 dicembre 2025, grazie all'impiego di strumentazioni tecnologiche mobili in zona Sassetto, gli agenti della polizia locale di Alpignano hanno individuato i responsabili del danneggiamento ai servizi igienici di piazza Berlinguer, dedicati agli operatori del mercato.

