TonyPitony arriva in Rai l’esordio con Fiorello e il piano per Sanremo | Devono chiamarti | c’è una serata perfetta per te – Il video

TonyPitony debutta in Rai, chiamato da Fiorello, che riconosce il suo talento e gli dedica spazio. L’artista si prepara a partecipare a Sanremo, con un piano strategico per emergere nella scena musicale italiana. Questo primo approccio segnala un possibile nuovo protagonista del panorama musicale nazionale.

TonyPitony approda per la prima volta in Rai chiamato in diretta da Fiorello, che gli dedica ampio spazio definendolo un talento capace di illuminare «questo piattume musicale che affligge la scena italiana». L’artista, di cui nessuno conosce la vera identità né ha mai visto il volto, interviene in collegamento da Londra dove si trova in questo momento. «Non mi rendo conto del successo, e meno male», confessa durante la telefonata, scherzando sul fatto di stare leggendo un libro inesistente intitolato “Le 9999 foto dei piedi”: «In realtà non esiste, è un libro che prima bisogna scrivere e poi leggere».🔗 Leggi su Open.online

In questa nuova puntata di La Pennicanza, Fiorello accoglie per la prima volta in Rai TonyPitony.

Tony non è una persona, è un pensiero intrusivo collettivo", aveva raccontato TonyPitony in un’intervista all’Adnkronos. E proprio questo spirito fuori dagli schemi arriva dritto al FantaSanremo 2026 con ‘Scapezzolate’, che da oggi fa da colonna sonora ufficial - facebook.com facebook