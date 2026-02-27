Una rotonda più sicura e un nuovo sistema di fognature | slitta la riapertura del viale

L'Amministrazione comunale di Riccione comunica che la riapertura di viale Gradara nel tratto all’intersezione con viale dell’Ecologia è stata posticipata a mercoledì 4 marzo. La chiusura si è resa necessaria per consentire lavori sulla rete dell’acquedotto e sulla fognatura bianca. La modifica interessa circa 50 metri di strada nel tratto interessato.

L'Amministrazione comunale di Riccione informa i cittadini che, per l'esecuzione dei lavori alla rete dell'acquedotto e alla fognatura bianca, viene prorogata a mercoledì 4 marzo la chiusura alla circolazione di viale Gradara, nel tratto di circa 50 metri all'intersezione con viale dell'Ecologia.

