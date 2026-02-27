Una rotonda più sicura e un nuovo sistema di fognature | slitta la riapertura del viale

L'Amministrazione comunale di Riccione comunica che la riapertura di viale Gradara nel tratto all’intersezione con viale dell’Ecologia è stata posticipata a mercoledì 4 marzo. La chiusura si è resa necessaria per consentire lavori sulla rete dell’acquedotto e sulla fognatura bianca. La modifica interessa circa 50 metri di strada nel tratto interessato.

Ex Hotel Riviera, iniziano i lavori del nuovo sistema fognario: divieti sul viale della LibertàAll'ex Hotel Riviera iniziano i lavori per il nuovo sistema fognario: uno dei problemi che ha contribuito al ritardo nell'inaugurazione del nuovo...

Metrobus, sopralluogo e riapertura del vialePrima il sopralluogo, poi l’incontro con una delegazione di commercianti e infine la riapertura alla viabilità del viale per le festività.

