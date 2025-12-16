Metrobus sopralluogo e riapertura del viale

Si è svolto un sopralluogo sul viale Metrobus, seguito da un incontro con una delegazione di commercianti. Dopo aver valutato le condizioni dell’area, è stata decisa la riapertura della viabilità in vista delle festività, garantendo così ripresa delle attività commerciali e mobilità per residenti e visitatori.

© Lanazione.it - Metrobus, sopralluogo e riapertura del viale Prima il sopralluogo, poi l’incontro con una delegazione di commercianti e infine la riapertura alla viabilità del viale per le festività. Mattinata intensa quella vissuta nel quartiere di San Sisto dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, l’assessore alla mobilità Vossi e la direzione lavori impegnati nel sopralluogo per una verifica puntuale dello stato di avanzamento dei lavori del Metrobus nel quartiere San Sisto. Al termine la delegazione ha incontrato – grazie al supporto dei consiglieri comunali Marko Hromis e Riccardo Vescovi– alcune realtà associative e sportive del territorio, tra cui Sistema San Sisto, San Sisto Calcio, l’associazione I Rioni, Gli Amici dell’Arte e l’Oratorio, oltre a una rappresentanza di commercianti di viale San Sisto. Lanazione.it Metrobus, sopralluogo e riapertura del viale - Prima il sopralluogo, poi l’incontro con una delegazione di commercianti e infine la riapertura alla viabilità del ... lanazione.it

Riaperto Viale San Sisto. Il sopralluogo della sindaca Ferdinandi al cantiere del Metrobus: il punto sui lavori - si è svolto il sopralluogo a San Sisto da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi , dell'assessore alla mobilità Pierluigi Vossi e della direzione lavori, per una ... corrieredellumbria.it

È stato finalmente annunciato l’arrivo del primo nuovissimo metrobus della SIR2 dalla Francia. Solo 3 anni e 3 mesi dalla firma del contratto: tempi da record… in lungo. La notizia-bomba Ha le prese USB. Giustissimo: su un percorso di ben 17 km, non sia m - facebook.com facebook