Metrobus sopralluogo e riapertura del viale

Si è svolto un sopralluogo sul viale Metrobus, seguito da un incontro con una delegazione di commercianti. Dopo aver valutato le condizioni dell’area, è stata decisa la riapertura della viabilità in vista delle festività, garantendo così ripresa delle attività commerciali e mobilità per residenti e visitatori.

Prima il sopralluogo, poi l’incontro con una delegazione di commercianti e infine la riapertura alla viabilità del viale per le festività. Mattinata intensa quella vissuta nel quartiere di San Sisto dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, l’assessore alla mobilità Vossi e la direzione lavori impegnati nel sopralluogo per una verifica puntuale dello stato di avanzamento dei lavori del Metrobus nel quartiere San Sisto. Al termine la delegazione ha incontrato – grazie al supporto dei consiglieri comunali Marko Hromis e Riccardo Vescovi– alcune realtà associative e sportive del territorio, tra cui Sistema San Sisto, San Sisto Calcio, l’associazione I Rioni, Gli Amici dell’Arte e l’Oratorio, oltre a una rappresentanza di commercianti di viale San Sisto. Lanazione.it

