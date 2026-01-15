Ex Hotel Riviera iniziano i lavori del nuovo sistema fognario | divieti sul viale della Libertà

In occasione dei lavori per il nuovo sistema fognario all'ex Hotel Riviera, sono stati istituiti divieti di sosta e circolazione sul viale della Libertà. Questi interventi sono finalizzati a migliorare le infrastrutture della zona e rappresentano un passo importante per l’avanzamento del progetto dello studentato dell’Università, che ha subito ritardi. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per consentire il corretto svolgimento delle operazioni e minimizzare i disagi.

All'ex Hotel Riviera iniziano i lavori per il nuovo sistema fognario: uno dei problemi che ha contribuito al ritardo nell'inaugurazione del nuovo studentato dell'Università. La questione mei fa è stata oggetto di polemiche tra la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino e l'assessore ai Rapporti.

