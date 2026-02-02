calcinaia pisa respinta mozione per intitolare una via a san carlo acutis

Il Consiglio comunale di Calcinaia ha respinto la mozione per intitolare una via a San Carlo Acutis. La proposta, avanzata dall’opposizione di centro-destra, puntava a dedicare una strada al santo protettore di Internet, ma i consiglieri hanno deciso di non approvarla.

No a via San Carlo Acutis. È quanto emerge dal Consiglio comunale di Calcinaia (Pisa) dove il centro-destra, all'opposizione, aveva presentato una mozione per intitolare una via del paese al santo protettore di Internet. Dopo la bocciatura, l'assessora alla toponomastica Giulia Guelfi è stata oggetto di critiche e insulti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A Calcinaia prosegue la polemica sulla mancata approvazione della mozione per dedicare una strada a San Carlo Acutis.

