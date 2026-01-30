Strada da dedicare a San Carlo Acutis Una bocciatura che tocca il baratro

A Calcinaia prosegue la polemica sulla mancata approvazione della mozione per dedicare una strada a San Carlo Acutis. La minoranza aveva presentato la proposta, ma il consiglio comunale ha bocciato l’idea, suscitando molte critiche. La decisione ha scatenato proteste e si parla di una scelta che rischia di andare troppo oltre. La questione resta aperta e divise le opinioni tra chi vorrebbe comunque rendere omaggio al giovane santo.

Calcinaia (Pisa), 30 gennaio 2026 – E’ polemica aperta per la mancata approvazione del a mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza per l’ intitolazione di una strada a San Carlo Acutis. A darne notizia è il consigliere comunale Matteo Becherini, che esprime forte amarezza per l’esito del voto. Acutis definito “protettore degli internauti”, fu un giovane studente morto per una leucemia fulminante. Valeria uscita dal coma, miracolo di Acutis? Parla il chirurgo che l’ha operata “La maggioranza ha bocciato la mozione con argomentazioni del tutto futili, al limite della presa di giro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strada da dedicare a San Carlo Acutis. “Una bocciatura che tocca il baratro” Approfondimenti su San Carlo Acutis Carlo Acutis visto da Scorsese, il santo millenial in una serie tv. Lo interpreta Jacopo Iebba Innovazione, nuova App del Vaticano: è dedicata a San Carlo Acutis Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha lanciato una nuova app ufficiale dedicata a San Carlo Acutis, giovane beato noto per il suo talento nel campo dell'informatica. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su San Carlo Acutis Argomenti discussi: Strada da dedicare a San Carlo Acutis. Una bocciatura che tocca il baratro; Repubblica Democratica del Congo. Dalla strada alla scuola: gli importanti progressi di Jojo.; Dalla Toscana al Molise, il racconto del centro Italia nelle Strade dell’Archeologia di Repubblica; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica. Nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio, i bambini della Scuola dell’Infanzia San Carlo e Terzaghi sono stati accompagnati dalle maestre e educatrici a guardare il fantoccio della Gioeubia che sarà dato alle fiamme questa sera LEGGI QUI: https://www.varesene - facebook.com facebook

