Dieci anni di ordinazione episcopale Il vescovo | aiutatemi nella missione

In occasione del decimo anniversario della mia ordinazione episcopale, desidero condividere con voi il cammino svolto finora. In questi anni ho avuto il privilegio di conoscere e accompagnare la comunità di Pavia, tra fedeli, famiglie, giovani e anziani. La vostra presenza e il vostro esempio sono il cuore della mia missione. Vi chiedo di continuare a sostenermi, affinché insieme possiamo proseguire nel cammino di fede e speranza.

"In questi anni ho imparato ad amare questa Chiesa di Pavia nella sua bellezza, nelle sue ricchezze di fede e di storia, nei volti dei suoi preti, di molti fedeli laici, di tante famiglie, dei malati e degli anziani che incontro negli ospedali della città, dei bambini e degli adolescenti, dei giovani, soprattutto universitari, con i quali ho condiviso momenti belli e intensi". Il vescovo di Pavia Corrado Sanguineti ha pronunciato queste parole nella sua omelia pronunciata ieri mattina in occasione del decimo anniversario della sua ordinazione episcopale. In un Duomo gremito con le autorità civili nelle prime file, numerosi sacerdoti del clero diocesano, insieme ai monsignori Vittorio Lanzani, Giovanni Scanavino e Valter Dario Maggi vescovo emerito di Ibarra, Sanguineti, visibilmente emozionato, ha ricordato quel 9 gennaio 2016, in cui nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, la sua diocesi d'origine, il cardinale Angelo Bagnasco, allora arcivescovo di Genova e suo caro amico, lo ha ordinato vescovo.

