L' ultimo saluto a Francesco Terra verrà dato nella chiesa di Sant' Andrea

Questa mattina a Pescara si sono radunati amici e parenti per l'ultimo saluto a Francesco Terra. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa di Sant'Andrea, dove si riuniranno tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. La comunità si prepara a dare l’addio al ristoratore trovato morto nel suo appartamento ieri a mezzogiorno.

Saranno celebrati nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio (ore 15:30) nella chiesa di Sant'Andrea i funerali di Francesco Terra, il ristoratore pescarese ritrovato morto nel suo appartamento ieri a ora di pranzo. Terra era conosciuto per l'ormai storico ristorante di famiglia, "La Murena". Francesco Terra aveva 47 anni: alla guida con il cugino dello storico locale di famiglia sul lungomare, stroncato da un malore in casa.

