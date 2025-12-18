Atletica Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2026 Le date della rassegna tricolore

Firenze si prepara ad accogliere i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, un evento imperdibile per gli appassionati. Dal 25 al 26 luglio, lo stadio Ridolfi sarà protagonista di due giornate dedicate alle performance più prestigiose del panorama tricolore. Un'occasione unica per tifosi e atleti di vivere l'emozione di una delle competizioni più importanti del calendario nazionale.

Sarà Firenze la sede dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, in programma allo stadio Ridolfi dal 25 al 26 luglio. L’ufficialità è arrivata al termine del Consiglio Federale, riunito oggi a Roma, che ha definito anche le sedi delle altre principali manifestazioni nazionali della prossima stagione estiva oltre ai criteri di partecipazione agli eventi internazionali clou all’aperto del 2026. Il capoluogo toscano ospiterà l’edizione numero 116 degli Assoluti estivi, tornando ad organizzare l’evento a distanza di ventidue anni dall’ultima volta (era il 2004). La massima rassegna tricolore rappresenterà una tappa di passaggio fondamentale nell’avvicinamento verso i Campionati Europei di Birmingham (10-16 agosto) e sarà preceduta dal Challenge Assoluto, previsto tra il 24 ed il 25 luglio sempre allo stadio Ridolfi. 🔗 Leggi su Oasport.it

