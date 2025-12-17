Frecciarossa Milano-Salerno deragliato | condannati un dirigente di Rfi e due operai di Alstom

Il 6 febbraio 2020 un treno Frecciarossa Milano-Salerno deragliò causando due vittime e numerosi feriti. Dopo un procedimento giudiziario, sono state emesse condanne per un dirigente di Rfi e due operai di Alstom, riconoscendo le responsabilità nell’incidente che ha scosso il settore ferroviario e sollevato questioni sulla sicurezza delle reti di trasporto.

Sono arrivate le condanne per il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano-Salerno del 6 febbraio 2020, incidente ferroviario in cui morirono due macchinisti e rimasero ferite 32 persone tra personale di bordo e passeggeri.Il tribunale di Lodi ha condannato a una pena di tre anni e due mesi un.

Treno deragliato tra Lodi e Piacenza, condannati un dirigente di Rfi e due operai di Alstom - Il tribunale di Lodi li ha condannati a una pena di tre anni e due mesi, assolti i due ingegneri di Alstom per il disastro ferroviario del 2020 ... ilpiacenza.it

Tre condanne e due assoluzioni in primo grado per il disastro ferroviario del Frecciarossa 1000 Milano-Salerno, deragliato alle 5.30 del 6 febbraio 2020 Il disastro ferroviario provocò la morte dei due macchinisti Mario Dicuonzo e Giuseppe Cicciù e il feriment - facebook.com facebook

