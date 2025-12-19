Milano-Cortina tram olimpico di Fiera Milano attraversa la città

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Fiera Milano porta lo spirito e i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 nel cuore di Milano con un'iniziativa itinerante gratuita e aperta a tutti: un tram interamente brandizzato che, dal 19 al 21 dicembre, attraversa le vie più iconiche del capoluogo lombardo, trasformandosi in una piattaforma esperienziale aperta al pubblico. Il tram di Fiera Milano, decorato con i colori e le suggestioni olimpiche, percorre le vie principali del centro cittadino – dal Duomo al Castello Sforzesco, passando per via Torino – diventando un luogo di incontro, racconto e coinvolgimento, capace di avvicinare cittadini e visitatori all'atmosfera dei Giochi e ai loro valori fondanti: inclusione, partecipazione, rispetto, eccellenza e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

