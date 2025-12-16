Topo Gigio per la prima volta a teatro | nasce Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour
Topo Gigio, il personaggio italiano più amato al mondo sin dagli anni Sessanta, arriva per la prima volta a teatro. Con “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour”, il celebre topolino prende vita sul palcoscenico in una fiaba poetica e coinvolgente che celebra un vero e proprio mito della cultura pop italiana. Lo spettacolo racconta la nascita di Topo Gigio e la visione della donna straordinaria che lo ha creato nel 1959: Maria Perego, artista pioniera e anima sensibile, capace di dare forma a un personaggio che avrebbe conquistato il mondo con dolcezza, innocenza e umanità. Topo Gigio: un musical poetico diretto da Maurizio Colombi. Superguidatv.it
