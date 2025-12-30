Topo Maltese – Una ballata del Topo Salato | Enna Cavazzano e l’avventura di Hugo Pratt
Nonostante i suoi quasi sessant’anni di onorata carriera, Corto Maltese rimane uno dei pilastri del fumetto italiano. Quando nel 1967 Una ballata sul mare salato viene pubblicato, Hugo Pratt affascina i lettori con un racconto corale che ha il sapore delle avventure marinare di Salgari, ma lo arricchisce di un taglio più aspro, incastonando in questa storia delle frasi che trasmettono subito la profonda sensibilità di questo uomo di mare. Dieci anni fa, mentre Corto Maltese festeggiava i sui cinquant’anni, in casa Disney si celebravano i venticinque anni di carriera tra topi e paperi di Giorgio Cavazzano. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Corto Maltese ha 50 anni e Topolino gli fa il verso - “All’alba della Prima guerra mondiale, al largo delle acque melanesiane nel Pacifico del Sud, un catamarano salva dalle onde un uomo legato a una zattera. quotidianodipuglia.it
Topo Maltese, omaggio a Hugo Pratt - Il maestro veneziano Giorgio Cavazzano reinterpreta per la Disney il mitico personaggio della Ballata del Mare Salato, a 50 anni dalla prima pubblicazione Corto Maltese non avrebbe mai creduto alle ... corrieredelveneto.corriere.it
«Una ballata del mare salato» Su Corriere.it le storie di Corto Maltese - Mi chiamano così da tanto tempo, ma non è vero che sono sempre calmo». corriere.it
