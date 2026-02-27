Un premio dedicato ai vigili del fuoco dopo una vita passata tra le fiamme
Oggi a Monza si è svolta la cerimonia per l’87° anniversario dei vigili del fuoco. Alla festa hanno partecipato autorità civili e militari, mentre un premio speciale è stato consegnato ai vigili del fuoco che hanno dedicato la loro vita alle emergenze. La celebrazione si è tenuta presso le sedi delle Fiamme Rosse, coinvolgendo il personale e i rappresentanti istituzionali.
Alla presenza delle autorità civili e militari, le fiamme rosse di Monza hanno festeggiato oggi, 27 febbraio, per la prima volta il loro 87esimo anniversario dalla fondazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per l'occasione, il comando ha consegnato le onorificenze ad alcuni uomini che.
