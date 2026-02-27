Un premio dedicato ai vigili del fuoco dopo una vita passata tra le fiamme

Oggi a Monza si è svolta la cerimonia per l’87° anniversario dei vigili del fuoco. Alla festa hanno partecipato autorità civili e militari, mentre un premio speciale è stato consegnato ai vigili del fuoco che hanno dedicato la loro vita alle emergenze. La celebrazione si è tenuta presso le sedi delle Fiamme Rosse, coinvolgendo il personale e i rappresentanti istituzionali.