Casa in fiamme in via Bufalini i vigili del fuoco salvano una donna Tra gli evacuati anche un neonato

Domenica mattina, alle 9:15, i Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti in via Bufalini per un incendio in un appartamento al primo piano. Durante l’intervento, una donna è stata salvata e diverse persone, tra cui un neonato, sono state evacuate in via precauzionale. L’intervento ha permesso di contenere le fiamme e limitare i danni all’edificio.

Nella mattinata di domenica (18 gennaio), attorno alle 9,15, due squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Forlì sono intervenute in via Bufalini per un incendio sviluppatosi all'interno in un appartamento al primo piano. Paura per una donna, rimasta bloccata all'interno di una stanza e.

