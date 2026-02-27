Stasera alle 21.30, il Teatro Pacini di Fucecchio ospiterà uno spettacolo intitolato

FUCECCHIO Emanuele Aldrovandi sarà stasera alle 21.30 al Teatro Pacini di Fucecchio per presentare " Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro ", spettacolo di cui ha curato scrittura e regia inserito all'interno della rassegna " Sipario Blu – tradizione e innovazione ". Sul palcoscenico, invece, saliranno Giusto Cucchiarini, Serena De Siena, Tomas Leardini e Silvia Valsesia. Si tratta di una rappresentazione incentrata sulla storia di una famiglia, composta da Marta e Ferdinando e la loro figlia di sei anni, Emma. Quest'ultima è appassionata di arte e di pittura, e in lei la madre vede una possibilità di fama, ricchezza e successo.

Un piano bizzarro "Come diventare ricchi e famosi"

