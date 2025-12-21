"Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro". Al Franco Parenti. Fin dove siamo disposti a spingerci pur di sottrarre chi amiamo dal peso di una sconfitta? In questa commedia grottesca firmata da Emanuele Aldrovandi, una madre spinge la propria ossessione oltre ogni limite pur di garantire alla figlia di sei anni un futuro di gloria artistica. Il racconto di Ferdinando, compagno riluttante e voce narrante, è un viaggio tra ricordo e allucinazione, che svela le crepe profonde di una società che confonde l’amore con il controllo e il successo con la felicità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 va in scena presso la Sala A2A del Teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14) lo spettacolo Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro