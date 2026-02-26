Irina Shayk Vita Privata | Chi Sono Gli Ex Ricchi E Famosi!

Irina Shayk compie 40 anni e continua a essere presente sulle passerelle e sui giornali di moda. La sua vita privata ha visto relazioni con personaggi noti, mantenendo un profilo sempre alto. Nonostante gli anni, il suo fascino e la notorietà restano invariati, accompagnandola in un percorso che ha attirato l’attenzione di molti. La sua storia personale si intreccia con il mondo dello spettacolo e della moda.

Il tempo passa per tutti, ma non sembra avere alcun effetto su Irina Shayk. Il 6 gennaio la top model russa spegne 40 candeline, ma più che un compleanno sembra una consacrazione definitiva. A quattro decenni di vita, Irina non rallenta: continua a dominare le passerelle internazionali, a illuminare i red carpet più ambiti e a catalizzare l’attenzione dei media di tutto il mondo. Anzi, secondo voci sempre più insistenti, il suo nome circola anche come possibile super ospite del Festival di Sanremo 2026, un palco che accoglie solo icone di caratura globale. Altro che declino: per lei è un nuovo inizio. Bellezza magnetica, corpo statuario e uno sguardo che buca l’obiettivo, Irina Shayk non è mai stata solo una modella. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo, la top model russa Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata, si definisce “femminista a modo mio” e chiarisce: non significa voler escludere gli uomini, “che amo e rispetto. Le donne hanno un potere f facebook

SANREMO | Irina Shayk: "Fiera di essere russa, non entro in questioni politiche". La top model: "Sono qui per la musica, porto un messaggio di amore e di pace" #ANSA x.com