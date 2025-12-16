Immigrazione e integrazione il punto in Prefettura | servizi lavoro e contrasto al caporalato

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella riunione del Consiglio territoriale dell’Immigrazione tenutasi a Palazzo Giulio d’Este, si sono affrontati temi cruciali riguardanti l’inclusione, l’accesso ai servizi e la lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. Presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, l’incontro ha evidenziato l’impegno delle istituzioni nel migliorare l’integrazione degli immigrati e contrastare le forme di sfruttamento.

Immagine generica

Inclusione, accesso ai servizi e contrasto allo sfruttamento lavorativo sono stati al centro della riunione del Consiglio territoriale dell’Immigrazione, che si è svolta nella mattinata di martedì 16 a Palazzo Giulio d’Este sotto la presidenza del prefetto Massimo Marchesiello, con due argomenti. Ferraratoday.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Prefettura l'Accordo di integrazione

Video Prefettura l'Accordo di integrazione

immigrazione integrazione punto prefetturaImmigrazione a Bergamo, la Prefettura fa il punto: un progetto per monitorare l'integrazione sul territorio - L'incontro con il prefetto Luca Rotondi, gli enti pubblici e le realtà che operano nel settore. bergamo.corriere.it

immigrazione integrazione punto prefetturaLotta al caporalato: vertice in Prefettura del Consiglio territoriale per l’immigrazione - Si è riunito a Grosseto, in Prefettura, il Consiglio territoriale per l’immigrazione per parlare di caporalato. grossetonotizie.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.