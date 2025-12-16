Immigrazione e integrazione il punto in Prefettura | servizi lavoro e contrasto al caporalato

Nella riunione del Consiglio territoriale dell’Immigrazione tenutasi a Palazzo Giulio d’Este, si sono affrontati temi cruciali riguardanti l’inclusione, l’accesso ai servizi e la lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. Presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, l’incontro ha evidenziato l’impegno delle istituzioni nel migliorare l’integrazione degli immigrati e contrastare le forme di sfruttamento.

Inclusione, accesso ai servizi e contrasto allo sfruttamento lavorativo sono stati al centro della riunione del Consiglio territoriale dell’Immigrazione, che si è svolta nella mattinata di martedì 16 a Palazzo Giulio d’Este sotto la presidenza del prefetto Massimo Marchesiello, con due argomenti. Ferraratoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Prefettura l'Accordo di integrazione Video Prefettura l'Accordo di integrazione Video Prefettura l'Accordo di integrazione Immigrazione a Bergamo, la Prefettura fa il punto: un progetto per monitorare l'integrazione sul territorio - L'incontro con il prefetto Luca Rotondi, gli enti pubblici e le realtà che operano nel settore. bergamo.corriere.it

Lotta al caporalato: vertice in Prefettura del Consiglio territoriale per l’immigrazione - Si è riunito a Grosseto, in Prefettura, il Consiglio territoriale per l’immigrazione per parlare di caporalato. grossetonotizie.com

Descrizione reel: L’ Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, del Comune di Napoli *Chiara Marciani* , interviene in merito alle nuove deleghe relative a: politiche sociali, inclusione e contrasto alla povertà, tutela dei minori, immigrazione e integrazione d - facebook.com facebook

Oggi a Palazzo Pirelli abbiamo parlato di immigrazione senza ipocrisie: integrazione vera solo con regole, identità e sicurezza. Milano vive ogni giorno questa sfida. @FratellidItalia è in prima linea per un modello che unisce fermezza, umanità e rispetto dei no x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.