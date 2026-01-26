Contrasto al caporalato un protocollo d' intesa che vede firmataria anche la procura

Oggi a Brindisi è stato firmato un protocollo d’intesa, con la partecipazione della procura, volto a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto del caporalato, dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo nel territorio provinciale. L’accordo mira a promuovere un controllo più efficace e a tutelare i diritti dei lavoratori, rafforzando la collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

È stato firmato questo pomeriggio, presso la Prefettura di Brindisi, il Protocollo d'intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto dell'intermediazione illecita, dello sfruttamento del lavoro e del lavoro forzato nel territorio provinciale. L'accordo rafforza il coordinamento tra istituzioni, enti di controllo e parti sociali, con l'obiettivo di contrastare in modo più strutturato fenomeni di illegalità che continuano a interessare alcuni settori produttivi del territorio.

