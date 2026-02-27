Un nuovo ospedale in Martesana? | Melzo si candidi ospitiamolo qui

Un'idea sta prendendo forma: si propone di costruire un nuovo ospedale di primo livello in zona Martesana. La proposta invita Melzo a candidarsi come sede, con una mozione che si prepara ad arrivare in consiglio comunale. La discussione riguarda la possibilità di realizzare una struttura sanitaria più grande e moderna nella zona, coinvolgendo direttamente le amministrazioni locali.

"Eventuale" nuovo ospedale di primo livello in Martesana, "si candidi Melzo ad ospitarlo", mozione pronta ad approdare in consiglio comunale. È stata presentata dal Partito democratico, ma già condivisa, precisa la segreteria dem, con gli altri gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione. La questione si avvia a un nuovo "momento caldo". Entro i primi di marzo dovrebbe essere a disposizione lo studio, elaborato dal Politecnico di Milano su imprimatur dell’assessorato regionale alla Sanità, con le "soluzioni comparate" per la grave problematica sanitario-ospedaliera della zona Adda Martesana. Era stato promesso dall’assessore Bertolaso quando fu discussa e approvata a maggioranza la mozione "pro nuovo nosocomio" presentata dal centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Temi più discussi:

