Nuovo ospedale in Martesana Gorgonzola chiama la Regione | Indispensabile al territorio

Gorgonzola ha fatto sentire forte la sua voce in consiglio comunale, approvando all’unanimità (tranne un voto contrario) la mozione a favore di un nuovo ospedale in Martesana. I cittadini e i politici locali chiedono alla Regione di intervenire subito, sottolineando che questa struttura è fondamentale per il territorio. La decisione è arrivata dopo settimane di discussioni e proteste, e ora si attende una risposta concreta.

Gorgonzola (Milano), 4 febbraio 2026 -Al voto l'unanimità (meno uno), "meglio noi dei nostri colleghi in Consiglio regionale": passa in aula la mozione "pro nuovo ospedale". Impegna sindaca e giunta "a esprimere totale sostegno politico alla realizzazione di un nuovo ospedale pubblico di primo livello in Martesana ", ma non solo: li invita a manifestare "la disponibilità del Comune a collaborare qualora un'area comunale fosse individuata come idonea", e a procedere con scelte urbanistiche in tale senso "nell'ambito della fase di approvazione del Pgt, sulla base degli esiti dell'istruttoria regionale".

