Nuovo ospedale della Martesana Slitta la mozione in Consiglio regionale

La mozione sul nuovo ospedale della Martesana è stata rinviata in Regione per motivi tecnici e di orario, con una nuova convocazione prevista per il 31 gennaio. I promotori sono fiduciosi di ottenere il massimo rilievo del provvedimento, puntando a un risultato favorevole durante la prossima sessione.

La mozione sul " nuovo ospedale della Martesana " rinviata in Regione "per motivi esclusivamente tecnici e di orario", si torna in aula il 31 gennaio: "E stavolta porteremo a casa il primo posto all'ordine del giorno, il voto e la maggioranza". A pochi giorni dal Consiglio regionale del rinvio un incontro promosso alla sede delle Acli di Melzo dal gruppo promotore del documento, che chiede, ricordiamolo ancora, l'impegno della Regione ad aprire il percorso per la realizzazione di un nuovo ospedale di primo livello sull'area della Martesana, "un'urgenza assoluta per il territorio". In sala fra gli altri il primo firmatario della mozione di Noi Moderati Nicolas Gallizzi, i rappresentanti del comitato promotore Mauro Mascherpa, Angelo Lavagnini e Carlo Gerli, esponenti altri di Acli, Cisl e CittadinanzAttiva e altri sostenitori, fra questi l'ex assessore del comune di Melzo Franco Guzzetti.

