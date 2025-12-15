I Pooh festeggiano 60 anni di carriera con un doppio concerto all' Arena di Verona

I Pooh celebrano i loro 60 anni di carriera con un doppio concerto all'Arena di Verona nel 2026. Un traguardo importante che segna decenni di musica, successi e storia italiana, pronti a essere festeggiati con eventi speciali dedicati ai fan e alla loro lunga carriera.

I festeggiamenti per i 60 anni di carriera dei Pooh entrano nel vivo a partire dal 2026 con una serie di eventi speciali pensati per celebrare una delle band più amate e longeve della musica italiana. Il primo grande appuntamento è fissato per il 14 e il 16 maggio 2026, quando l’Arena di Verona. Veronasera.it

