I Pooh festeggiano 60 anni di carriera con un doppio concerto all' Arena di Verona
I Pooh celebrano i loro 60 anni di carriera con un doppio concerto all'Arena di Verona nel 2026. Un traguardo importante che segna decenni di musica, successi e storia italiana, pronti a essere festeggiati con eventi speciali dedicati ai fan e alla loro lunga carriera.
I festeggiamenti per i 60 anni di carriera dei Pooh entrano nel vivo a partire dal 2026 con una serie di eventi speciali pensati per celebrare una delle band più amate e longeve della musica italiana. Il primo grande appuntamento è fissato per il 14 e il 16 maggio 2026, quando l'Arena di Verona.
Concerto dei Pooh ... Ancora una notte insieme
Il 14 e 16 maggio 2026, i Pooh festeggiano i 60 anni di carriera con due concerti-evento in Arena, accompagnati da un’orchestra di quaranta elementi, diretta dal Maestro Diego Basso. #veronanetwork - facebook.com facebook
