Droga nascosta in strada nella zona dello spaccio il blitz della polizia e il sequestro

Gli agenti di polizia hanno scoperto oltre 30 grammi di droga nascosti in strada, nel cuore di un’area nota per lo spaccio. La scoperta deriva da un’intensa attività di controllo condotta nel quartiere di Cisterna, dove sono stati individuati diversi sacchetti abbandonati. La polizia ha sequestrato la sostanza stupefacente e avviato le indagini per identificare i responsabili. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia contro il traffico di droga nella zona.

L'attività a Cisterna da parte della squadra volante che nei pressi di una rotonda ha rinvenuto circa 30 grammi tra cocaina e hashish suddivisi in dosi Ha portato al sequestro di otre 30 grammi di droga, che erano stati nascosti in strada in una zona dello spaccio della città, il sevizio di controllo effettuato dalla polizia a Cisterna. Un'operazione che è stata condotta dagli agenti della squadra volante del locale Commissariato, insieme al personale dell'Anticrimine, impegnati nei controlli delle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado e spaccio. Ed è stato proprio nel corso del servizio che i poliziotti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di una rotonda, decidendo di intervenire per verificare la situazione.

Spaccio di droga: scattano gli arresti, in corso il blitz della PoliziaLa Polizia di Brindisi ha arrestato diversi sospettati durante un’operazione contro lo spaccio di droga, iniziata questa mattina alle prime luci dell’alba.

Spaccio di droga: scattano sette arresti, all'alba il blitz della PoliziaAlle prime luci dell'alba, la Polizia ha arrestato sette persone durante un blitz contro lo spaccio di droga.

Viaggio nei vicoli della droga a Genova: tra i giovani si spaccia il Rivotril, “l’eroina dei poveri”

