Lotta allo spaccio di droga in zona Speyer | da inizio anno 35 interventi della Polizia

Da inizio anno, la polizia di Ravenna ha effettuato 35 interventi contro lo spaccio di droga nei giardini Speyer e vicino alla stazione ferroviaria. Gli agenti continuano a intensificare i controlli per fermare chi vende sostanze illegali e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel corso dei controlli, tutte le persone coinvolte sono state segnalate alla Prefettura per l'assunzione di droga. Denunciato anche un uomo per aver violato il divieto di ritorno nel comune Prosegue senza interruzioni l'attività di controllo e contrasto allo spaccio e all'assunzione di droghe condotta dalla questura di Ravenna, con particolare attenzione alle aree dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria. Nella giornata di ieri gli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Bologna, in supporto agli operatori dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato attività mirate volte alla prevenzione e repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti.

Nella giornata del 9 gennaio 2026, i carabinieri di Ladispoli hanno effettuato un’operazione di contrasto allo spaccio di droga a Cerveteri, arrestandone due persone.

