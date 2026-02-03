Pozzuoli assalto al bancomat di piazza Capomazza | banditi via a mani vuote

Questa notte a Pozzuoli, un gruppo di banditi ha tentato di svaligiare un bancomat in piazza Capomazza. Alle 4, i Carabinieri sono arrivati sul posto, ma i ladri sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla. La filiale Unicredit è stata presa di mira, ma i malviventi sono stati costretti a scappare vuoti di fronte alla reazione delle forze dell’ordine.

Ennesimo raid agli sportelli ATM della provincia di Napoli. Alle 4 del mattino i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in piazza Capomazza, dove ignoti hanno preso di mira la filiale Unicredit. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare le porte d’ingresso della banca, puntando direttamente al bancomat. L’obiettivo era quello di sradicare l’ATM e portarlo via. Il colpo, però, non è andato a buon fine: pare infatti che l’azione criminale sia stata interrotta e i responsabili sono stati costretti alla fuga prima di riuscire a completare il furto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pozzuoli, assalto al bancomat di piazza Capomazza: banditi via a mani vuote Approfondimenti su Pozzuoli Assalto Assalto nella notte: esplosione e fuga, ma a mani vuote. Fallisce il colpo al bancomat Nella notte, a Uggiano la Chiesa, una forte esplosione ha interrotto il silenzio nel quartiere di via Verdi, causando allarme tra i residenti. Nuovo assalto ad uno sportello bancomat: ladri via a mani vuote Questa mattina, i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti a Pomigliano d’Arco, in via Passariello, per un tentato furto presso lo sportello bancomat dell’istituto BNL. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pozzuoli Assalto Pozzuoli, assalto al bancomat di Piazza Capomazza: auto usata come un arieteQuesta mattina all’alba i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso la filiale Unicredit di Piazza Capomazza per un tentativo di furto. Licola, ritrovata ... ilmattino.it Pozzuoli, assalto notturno a un bancomat: ladri sfondano l’ingresso della banca ma fuggono a mani vuotePOZZUOLI – Ancora un tentativo di furto ai danni di un istituto di credito. Erano circa le 4 del mattino quando i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli ... marigliano.net POZZUOLI/ Assalto a una gioielleria nella notte: colpo sventato dalla Polizia Nel mirino la "Galleria del Gioiello"... - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.