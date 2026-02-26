Sanremo 2026 Nicolò Filippucci è il vincitore tra le Nuove Proposte Splendido omaggio a Mogol

Nicolò Filippucci si è aggiudicato il riconoscimento tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026, presentando il brano Laguna. La sua esibizione ha catturato l’attenzione del pubblico e della giuria, portando a una vittoria che segna un passo importante nella sua carriera. La manifestazione prosegue con grande entusiasmo e interesse da parte degli spettatori.

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Classe 2006 umbro il cantante si è aggiudicato la finalissima con Angelica Bove. «Sono contentissimo. Grazie a tutti», le sue prime parole. Angelica Bove, con il brano "Mattone", ha invece vinto il Premio della Critica Mia Martini per la categoria Nuove Proposte il premio della Sala Stampa Lucio Dalla. L'Ariston omaggia Mogol E' cominciata così la terza serata del Festival di Sanremo. Proseguito con uno splendido momento. «Ecco la storia della musica italiana», dice Carlo Conti introducendo sul palco dell’Ariston, Giulio Rapetti Mogol, festeggiato con il premio alla carriera a pochi mesi dai 90 anni che compie il prossimo 17 agosto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ha trasformato la malinconia in un trionfo: il 19enne umbro vince all'Ariston nella categoria dei debuttanti. Dalla scuola di Amici al palco del Festival

Filippucci aveva partecipato ad Amici nel 2025 e anche in quel caso era considerato tra i favoriti per la vittoria. L'eliminazione in semifinale aveva scatenato una rivolta sui social.

