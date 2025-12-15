Sanremo Giovani Umbria in festa per la vittoria di Nicolò Filippucci

L’Umbria si anima di entusiasmo per la vittoria di Nicolò Filippucci a Sanremo Giovani, aprendo le porte a una partecipazione significativa al Festival di Sanremo 2026. La regione si distingue ancora una volta nel panorama musicale italiano, rafforzando il suo ruolo di talento e creatività tra i protagonisti della kermesse.

Perugia, 15 dicembre 2025 – L’Umbria sarà protagonista sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2026, non solo tra i big con Michele Bravi, il cantautore di Città di Castello che sul palco dell’Ariston quest’anno porterà il brano ‘Prima o poi’. Ma anche tra le giovani proposte, grazie al lanciatissimo cantante di Corciano, Nicolò Filippucci. che tanto successo ha avuto con il talent “Amici“ di Maria De Filippi. Nel corso di “Sarà Sanremo” condotto da Gianluca Gazzoli e dal direttore artistico del Festival, Carlo Conti, andato in onda su Rai1, Nicolò Filippucci è stato il vincitore insieme ad Angelica Bove di Sanremo Giovani. Lanazione.it

