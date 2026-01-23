Ultimissime Inter LIVE | la probabile formazione di Inter Pisa
Segui le ultime notizie in tempo reale sull’Inter, con aggiornamenti sulla probabile formazione per la partita contro Pisa. In questa pagina troverai le informazioni più recenti e dettagliate sulla squadra nerazzurra, analisi e novità dal mondo interista. Restate con noi per rimanere sempre aggiornati sulle news più importanti legate ai biancazzurri.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 23 GENNAIO. Probabili formazioni Inter Pisa, due dubbi per mister Chivu: le ultime in vista del match di questa sera. Probabili formazioni Inter Pisa – Cristian Chivu a poche ore dal fischio d’inizio avrebbe ancora due dubbi di formazione Mercato Inter, Romano nega la riapertura dell’affare Mlacic. 🔗 Leggi su Internews24.com
INTER-PISA, ULTIME e PROBABILE. SUCIC, JAKIROVIC, MLACIC... e PERISIC: è un'INTER alla CROATA
