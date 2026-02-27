Calciomercato Inter Pedullà | Potrebbe sacrificare un pezzo da novanta Non ha incassato quanto doveva

Durante una sessione di commento su YouTube, Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione del calciomercato dell’Inter, sottolineando la possibilità che la squadra possa dover sacrificare un giocatore importante. Ha inoltre evidenziato che il club non ha ancora incassato la cifra attesa dalle cessioni recenti. La discussione si concentra sulle mosse future e sulle potenziali strategie di mercato dell’Inter.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione in vista della prossima estate. Nella giornata di ieri sono circolate le prime voci sulla possibile partenza in estate di top player della rosa di Cristian Chivu. Tra questi sono sbucati i nomi di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Su questo discorso è tornato nella giornata di oggi anche Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato sul suo canale YouTube ha ribadito come i nerazzurri potrebbero essere costretti a cedere un pezzo da novanta visti i mancati incassi della Champions League. Infatti lo scorso anno la squadra allora allenata da Simone Inzaghi ha portato a casa zero titoli, ma tanti incassi dal cammino europeo, visto che è terminato solo in finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

