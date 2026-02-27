Ultimi giorni a Pisa per i tre marmi che torneranno a New York | il 7 marzo la conferenza finale sulla mostra di Giovanni Pisano

In questi ultimi giorni a Pisa, tre frammenti di sculture medievali stanno per lasciare la città e tornare negli Stati Uniti. La mostra dedicata a Giovanni Pisano sta per chiudere i battenti, e il 7 marzo si terrà l’ultimo appuntamento ufficiale, una conferenza che segnerà la conclusione dell’esposizione. I pezzi, che hanno attirato molti visitatori, saranno restituiti al Metropolitan Museum of Art di New York.

Sta per concludersi la mostra dedicata a uno dei più grandi scultori medievali, Giovanni Pisano, e con essa anche l'eccezionale permanenza in città di tre frammenti del pergamo destinati a tornare al Metropolitan Museum of Art di New York. Il 7 marzo un finissage di alto profilo chiuderà il.