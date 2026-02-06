Conferenza su Giovanni Pisano | l’opera e l’eredità artistica nel cuore di Pisa

Oggi a Pisa si tiene una conferenza dedicata a Giovanni Pisano, uno degli scultori più importanti del Medioevo. L’appuntamento è mercoledì 11 febbraio alle 17.00 nell’Auditorium Giuseppe Toniolo. Si parlerà della sua opera e dell’eredità che ha lasciato nel mondo dell’arte. La discussione si concentra su come le sue sculture siano ancora attuali, ma anche su cosa possa sembrare inattuale nel suo stile rispetto ai tempi moderni. L’evento attirerà appassionati e studiosi pronti a scoprire meglio il talento di Pisano

**Giovanni Pisano, scultore medievale che continua a ispirare.** Mercoledì 11 febbraio, alle 17.00, l’Auditorium Giuseppe Toniolo di Pisa ospiterà una conferenza dal titolo “Attualità e inattualità di uno scultore. Giovanni Pisano nel Novecento”, un incontro dedicato a spiegare come il maestro medievale, nato a Pisa, possa ancora rivolgere il suo sguardo alle forme artistiche moderne. L’appuntamento, gratuito e senza prenotazione, si inserisce all’interno delle attività legate alla mostra “Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore”, in corso presso il Palazzo dell’Opera del Duomo fino all’8 marzo 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Giovanni Pisano Giovanni Pisano e il Novecento: una conferenza da non perdere nel cuore di Pisa Nel cuore di Pisa, una conferenza approfondisce il legame tra il lavoro di Giovanni Pisano e il Novecento. 'Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore' - Mostra al Palazzo dell'Opera del Duomo di Pisa In occasione del centenario della ricollocazione del Pulpito di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa, l'Opera della Primaziale Pisana inaugura la mostra 'Giovanni Pisano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Giovanni Pisano Argomenti discussi: Mostra su Giovanni Pisano: nuove occasioni in città, visite gratuite e conferenza aperta a tutti; sito ufficiale – Attualità e inattualità di uno scultore. Giovanni Pisano nel Novecento – Conferenza; Mostra su Giovanni Pisano: nuove occasioni in città, visite gratuite e conferenza aperta a tutti; Giovanni Pisano, nuove date e dibattiti. Pisa: mostra su Giovanni Pisano, nuove occasioni in città, visite gratuite e conferenza aperta a tuttiLa mostra Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore continua a registrare un’ampia partecipazione di pubblico: inaugurata lo scorso 13 dicembre, l’esposizione sta confermando il grande interesse per ... toscanaoggi.it Mostra Giovanni Pisano: arrivano tre nuove visite gratuite. Ecco quandoL'iniziativa dell'Opera della Primaziale Pisana per i residenti della provincia di Pisa e gli studenti dell'Ateneo pisano. In programma anche la conferenza Attualità e inattualità di uno scultore. Gi ... msn.com Nel 1926 a Pisa venne compiuta un’impresa straordinaria: la ricomposizione del pulpito di Giovanni Pisano, smembrato più di tre secoli prima. Una mostra all’Opera della Primaziale ricostruisce questa storia e racconta la fortuna critica dell’artista a quel tempo facebook La Madonna della Cintola di Giovanni Pisano va in clinica ift.tt/t9mSeOC x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.