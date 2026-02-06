Giovanni Pisano e il Novecento | una conferenza da non perdere nel cuore di Pisa

Nel cuore di Pisa, una conferenza approfondisce il legame tra il lavoro di Giovanni Pisano e il Novecento. Artisti come Henry Moore, Marino Marini e Lorenzo Viani si sono confrontati con le sue sculture, cercando ispirazione e nuovi spunti. La discussione svela perché le sue forme, ancora oggi, risultano innovative e come possano influenzare l’arte contemporanea.

Perché artisti come Henry Moore, Marino Marini e Lorenzo Viani si sono confrontati con l'opera di uno scultore medievale? Cosa cercavano nelle sue forme potenti e innovative? In che modo Giovanni Pisano può essere ancora "attuale" per l'arte contemporanea? A queste e ad altre domande risponderà la conferenza "Attualità e inattualità di uno scultore. Giovanni Pisano nel Novecento", in programma mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 17.00 presso l'Auditorium G. Toniolo (Piazza Arcivescovado, Pisa). Sarà un incontro volto a scoprire il dialogo tra lo scultore medievale e i maestri del XX secolo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

La mostra su Giovanni Pisano a Pisa sta attirando molti visitatori.

