ultima domenica di carnevale con carri allegorici e mascherate

Domenica nel centro storico si svolgerà l’ultimo giorno di Carnevale, offrendo una serie di eventi dedicati a grandi e bambini. A partire dalle 14:30, le strade si riempiranno di carri allegorici colorati, musica dal vivo e spettacoli, creando un’atmosfera festosa e vivace. La giornata prevede anche momenti di intrattenimento per le famiglie, con maschere e divertimento per tutti.

Domenica il centro storico si animerà con l’ultimo appuntamento del Carnevale. In programma, dalle 14,30, le sfilate dei carri allegorici, bande, spettacoli dal vivo e intrattenimento per famiglie. Ad accompagnare le società carnevalesche di Pieve è la maschera di Barbaspèn, simbolo storico della festa, che con il suo spirito conviviale arricchisce di storia e folklore l’evento. La giornata vedrà protagonista la cartoon cover band La Bandessa, quindi si terranno le premiazioni, compresa quella del miglior cosplayer under e over 14. Infine, il saluto conclusivo con l’arrivederci all’edizione 2027. "Il nostro Carnevale – dice Giampaolo Gallerani, presidente delle società carnevalesche – è una manifestazione che, pur affondando le proprie radici nella tradizione, continua a rinnovarsi nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

