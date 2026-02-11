Colleferro Tutto pronto per il Carnevale 2026 Venerdì 13 sfilano le scuole Domenica 15 i gruppi mascherati e i carri allegorici…

A Colleferro si prepara il Carnevale 2026. Venerdì 13 le scuole sfileranno in centro, mentre domenica 15 toccherà ai gruppi mascherati e ai carri allegorici. Nonostante il cielo grigio e la pioggia che minaccia, gli organizzatori continuano a lavorare per portare avanti la festa. La macchina del Carnevale non si ferma, e tutti sono pronti a divertirsi con le tradizionali sfilate e le maschere colorate.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nonostante il tempo incerto non si ferma la “macchina” organizzativa del Carnevale 2026 a Colleferro. Il calendario definitivo L'articolo Colleferro. Tutto pronto per il Carnevale 2026. Venerdì 13 sfilano le scuole, Domenica 15 i gruppi mascherati e i carri allegorici. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Tutto pronto per il Carnevale 2026. Venerdì 13 sfilano le scuole, Domenica 15 i gruppi mascherati e i carri allegorici… Approfondimenti su Colleferro Carnevale2026 Colleferro. Pronto il programma per le sfilate del Carnevale 2026. Entro il 6 Febbraio possono iscriversi le scuole, i carri allegorici, i gruppi mascherati… È stato definito il programma delle sfilate del Carnevale 2026 a Colleferro. Carnevale di Pieve di Cento 2026: carri allegorici e gruppi mascherati Il Carnevale di Pieve di Cento 2026 si terrà nelle domeniche dal 1° al 1° marzo, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Colleferro Carnevale2026 Argomenti discussi: Carnevale di Frascati 2026: tutto pronto per la sfilata dei carri, scattano le modifiche alla viabilità; Tutto bloccato, incidente spaventoso sull’A1: disagi tra Colleferro e Roma. È appena terminato lo spettacolo “A MIRROR. Uno spettacolo falso e non autorizzato”. Il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro ha registrato ancora una volta il tutto esaurito, a testimonianza del fatto che il cartellone scelto per questa stagione teatrale si conferma - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.