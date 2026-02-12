Carnevale in allegria con carri allegorici mascotte e animazione per bambini e Storico Carnevale Losetano

La città si prepara a vivere il Carnevale 2026 come una grande festa diffusa. Carri allegorici, mascotte e animazione per bambini si alternano in diversi quartieri. Le comunità, le scuole e le associazioni si uniscono per rendere questa festa ancora più colorata e coinvolgente. Il calendario di eventi nei Municipi promette giorni di allegria e spensieratezza per tutti.

· sabato 14 febbraio, nel quartiere San Paolo (Municipio 3), dalle ore 10.30 alle 12.30, la sfilata “Carnevale in allegria – Curiamo il mondo”, organizzata dall’associazione La Caravella, con carri allegorici, mascotte e animazione per bambini. L’iniziativa prevede il coinvolgimento attivo del territorio attraverso la creazione di gruppi a tema che includono scuole, parrocchie, famiglie e cittadini, favorendo una partecipazione collettiva e gioiosa, soprattutto dei più piccoli, anche grazie alla presenza di personaggi tra i più amati dai bambini, giocolieri e spettacoli di bolle di sapone. La partenza è prevista dalla sede del Municipio in via Ricchioni, con arrivo in piazza Romita.🔗 Leggi su Baritoday.it

