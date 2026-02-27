Udinese vs Fiorentina ventisettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Udinese e Fiorentina si disputa nella ventisettesima giornata del campionato di Serie A 20252026. La partita si svolge in Italia e verrà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni stanno definendo le probabili scelte per questa sfida, che vede i padroni di casa impegnati a consolidare la propria posizione in classifica e gli ospiti alla ricerca di continuità per evitare la retrocessione.

Leggi anche: Mantova vs Carrarese, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Designazioni arbitrali ventisettesima giornata: ecco l'arbitro di Udinese-Fiorentina

Udinese contro la Fiorentina per fermare la crisi: Runjaic punta su Zaniolo, out Solet.

Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: out Solet e Dodo, Solomon dal 1?

Il turno di campionato si chiuderà lunedì con Pisa-Bologna alle 18.30 e Udinese-Fiorentina in serata. Martedì 3 marzo comincia il programma delle semifinali di Coppa Italia: apre Como-Inter, alle 21.0

Fiorentina, Solomon verso il forfait con l'Udinese: in dubbio anche Gosens

Calcio: Udinese, con la Fiorentina per chiudere la crisi. Mancheranno Solet, Zanoli e Davis, si punta sull'ex Zaniolo