Fiorentina vs Udinese sedicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La sfida tra Fiorentina e Udinese, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2025/2026, si prospetta come un match cruciale. Le due squadre si affrontano in un momento delicato della stagione, con i viola alla ricerca di punti fondamentali per risalire la classifica. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire questa importante partita.
Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Per i viola è forse l’ultima chiamata per rientrare in corsa per una salvezza che appare sempre più complicata. Fiorentina vs Udinese si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Verona, la terza consecutiva. La squadra di Vanoli dopo quindici giornate è sempre ultima in classifica con sei punti e ancora senza vittorie, una situazione impensabile ad inizio stagione. La corsa alla salvezza appare sempre più disperata, anche perchè il distacco dalla zona salvezza è già di otto punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
