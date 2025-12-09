L' inchiesta Qatargate si ribalta indagati gli agenti dei servizi belgi

L'inchiesta Qatargate si complica con la rivelazione di una fuga di notizie, coinvolgendo ora anche gli agenti dei servizi belgi. La diffusione di dettagli riservati potrebbe avere conseguenze significative per le indagini e per le persone coinvolte, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle informazioni sensibili all’interno delle forze dell’ordine.

La fuga di notizie sullo scandalo Qatargate rischia ora di costare cara ad alcuni degli agenti che hanno condotto le indagini. Anni fa i politici coinvolti nell’inchiesta denunciarono la violazione del segreto istruttorio da parte degli organi giudiziari e di polizia belga quando i loro nomi. 🔗 Leggi su Today.it

Qatargate, indagati agenti dei servizi belgi per la fuga di notizie sulla corruzione in Ue - Dopo le denunce di Kaili, Giorgi e Arena, rimosso il direttore dell'Ufficio anticorruzione belga.