La Nabu, l’ufficio anti-corruzione ucraino, ha scoperto che i servizi segreti hanno tentato di spiare un investigatore coinvolto nel caso Midas. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state piazzate delle cimici nell’abitazione dell’investigatore. L’episodio solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza e sulla trasparenza delle indagini. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro questo tentativo di sorveglianza illegale.

Qualcuno ha piazzato “cimici” in casa di un investigatore della Nabu, l’Ufficio nazionale anti-corruzione, che lavora all’inchiesta “ Midas “. La notizia è arrivata dalla stessa Nabu su Telegram e il suo direttore Semen Kryvonos ha fornito ulteriori dettagli durante la presentazione della relazione delle attività dell’ufficio per il secondo semestre del 2025. L’indagine sul presunto maxi-giro di tangenti per 100 milioni di dollari che è costato la poltrona a due ministri e al braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky continua a riservare colpi di scena. “Nell’abitazione di un capo dell’unità investigativa della Nabu, che indaga sulla corruzione nel settore della difesa, sono stati trovati dispositivi per la raccolta clandestina di informazioni”, ha reso noto la Nabu il 10 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, l’Ufficio anti-corruzione: “I servizi segreti hanno provato a spiare un investigatore del caso Midas”

Approfondimenti su Ucraina Ufficio

L'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko è stata oggetto di perquisizioni da parte dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione, che l'ha accusata di corruzione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ucraina Ufficio

Argomenti discussi: Ucraina, arriva il 20esimo pacchetto di sanzioni UE alla Russia. Von der Leyen: Il solo linguaggio che Mosca capisce; L’Artico nella morsa del conflitto ucraino: sicurezza e strategie; Ucraina, l’Ue presenta il 20° pacchetto contro la Russia tra stretta energetica e anti-elusione; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina.

L’Ue tenta di contenere Zelensky: Serve più trasparenza nella nomina del procuratore. Chi è Kravchenko, uomo del presidente che fa la guerra all’Anti-corruzioneNon ho presentato e non presenterò le dimissioni. Il post pubblicato venerdì su Telegram dal Procuratore generale Ruslan Kravchenko ha il tono dell’avvertimento: Conosco tutti coloro che stanno ... ilfattoquotidiano.it

Orban in visita da Putin: focus sull’energia. Si dimette Andrij Yermak, braccio destro di ZelenskyNella tarda mattinata di venerdì Viktor Orban è stato ricevuto al Cremlino, Budapest continuerà a importare energia da Mosca. A Kiev, nel frattempo, perquisito l’ufficio di Andrij Yermak, braccio ... panorama.it

Ucraina, il Financial Times: “Zelensky verso l’annuncio di elezioni e referendum sulla pace, pressioni USA in cambio di garanzie”. Ma #Kyiv frena. #Tg1 Andrea Luchetta - facebook.com facebook