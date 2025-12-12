Ucraina | Orban ' con voto asset russi danni irreparabili a Ue'

Il commento di Viktor Orbán evidenzia le conseguenze di una possibile decisione a Bruxelles riguardo all'Ucraina e al sostegno all'asset russi. Secondo il premier ungherese, il voto imminente potrebbe provocare danni irreversabili all'Unione Europea, sottolineando la delicatezza della situazione politica e le tensioni tra gli Stati membri.

Budapest, 12 dic. (Adnkronos) - "Oggi a Bruxelles si attraversa il Rubicone. A mezzogiorno si terrà una votazione scritta che causerà danni irreparabili all'Unione. L'oggetto del voto sono i beni russi congelati, su cui gli Stati membri dell'Ue hanno finora votato ogni 6 mesi e adottato una decisione unanime. Con la procedura odierna, Bruxelles abolisce il requisito dell'unanimità con un solo colpo di penna, il che è chiaramente illegale". Lo ha scritto su X il primo ministro ungherese Victor Orban, criticando la decisione che prevede il rinnovo a tempo indeterminato delle sanzioni che immobilizzano gli asset russi in Europa usando l'articolo 122 del Trattato che consente di procedere a maggioranza qualificata. Iltempo.it

