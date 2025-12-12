Mosca | Non credo che saremo pienamente soddisfatti del piano rivisto dall’Ucraina Il nodo del Donbass | Referendum? È territorio russo – La diretta

Mosca esprime scetticismo sul piano rivisto dall’Ucraina per la fine del conflitto, sottolineando che non sarà pienamente soddisfatta. Il nodo del Donbass resta centrale, con la Russia che ribadisce la sua posizione sul referendum e il territorio come area russa. La situazione rimane complessa dopo le consultazioni tra Stati Uniti, Ucraina e Europa.

«Non credo che saremo completamente soddisfatti» dal nuovo piano per la fine della guerra dopo le consultazioni tra Usa, Ucraina ed Europa. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalle agenzie russe Tass e Interfax. «Non abbiamo visto alcuna versione modificata dei piani americani. Quando la vedremo, potremmo non gradire molte cose», ha detto. «Prima o poi, i contatti attivi con gli americani riprenderanno, perché ciò che gli americani stanno attualmente coordinando con europei e ucraini deve prima o poi esserci mostrato, il che naturalmente provocherà la nostra risposta appropriata», ha spiegato. 🔗 Leggi su Open.online

