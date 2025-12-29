Ucraina Putin | La liberazione del Donbass procede secondo i piani

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le operazioni di “liberazione” di Donbass, Zaporizhzhia e Kherson stanno avanzando conformemente ai piani stabiliti. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle attività militari in corso nella regione, suscitando attenzione sulla situazione nel sud-est dell'Ucraina e sulle implicazioni per il conflitto in atto.

Ucraina, Putin: “Liberazione Donbass procede secondo i piani”. Zelensky: “Da Usa vorremmo garanzie sicurezza per 30-50 anni” – La diretta - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che “la liberazione” del Donbass, di Zaporizhzhia e Kherson, sta procedendo secondo i piani. msn.com

Ucraina, Zelensky: "Russia vuole il Donbass, difenderemo i nostri interessi" - (Lapresse) Volodymyr Zelensky ha ribadito che l’Ucraina difenderà il proprio territorio, nonostante la Russia voglia il ritiro dal Donbass. stream24.ilsole24ore.com

Sky tg24. . La Russia ha accusato l'Ucraina di aver tentato di attaccare una delle residenze del presidente Putin nella regione di Novgorod. Durante l’attacco sarebbero stati lanciati 91 droni a lungo raggio, tutti distrutti dalle difese aeree russe. Kiev ha definito l - facebook.com facebook

#intanto Trump: “Putin pronto ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione”, la “smorfia” di Zelensky è virale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.