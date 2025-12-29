Ucraina Putin | La liberazione del Donbass procede secondo i piani
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le operazioni di “liberazione” di Donbass, Zaporizhzhia e Kherson stanno avanzando conformemente ai piani stabiliti. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle attività militari in corso nella regione, suscitando attenzione sulla situazione nel sud-est dell'Ucraina e sulle implicazioni per il conflitto in atto.
Il presidente russo Putin ha affermato che “la liberazione” del Donbass, di Zaporizhzhia e Kherson, sta procedendo secondo i piani. Il capo del Cremlino lo ha detto nel corso di una riunione con alti ufficiali militari. “Le truppe dei vari gruppi stanno avanzando con sicurezza, sfondando le difese nemiche”, ha affermato. Putin ha aggiunto che la “liberazione di Siversk e le efficaci operazioni a Kostiantynivka” consentiranno alle truppe russe di condurre ulteriori operazioni offensive, tra cui la conquista dell’intera area metropolitana di Slovyansk-Druzhkovka-Kramatorsk e la “completa liberazione del Donbass”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
