‘Ucraina la frontiera della nuova Europa libera’ concerto di Jurij Fedynskyj

Sabato sera a Ferrara si svolgerà un concerto di Jurij Fedynskyj intitolato ‘Ucraina la frontiera della nuova Europa libera’ presso la Casa Cini. L’evento inizierà alle 21 e vede l’artista esibirsi in un contesto dedicato alla situazione ucraina. La serata è aperta al pubblico e fa parte di un programma di eventi culturali in città.

Sabato 28 (ore 21), presso la Casa Cini di Ferrara, si terrà il concerto di Jurij Fedynskyj 'Ucraina la frontiera della nuova Europa libera'. Attraverso il suono autentico degli strumenti storici e il racconto, il pubblico verrà accompagnato in un'esperienza profonda e coinvolgente, dove la.